Streit über Bürgergeld-Reform: 1.000 Euro Job-Prämie für Arbeitslose?

Extrageld für Langzeitarbeitslose – das hat die Ampel-Regierung in einem Kabinettsbeschluss auf den Weg gebracht. Konkret geht es um eine "Anschubprämie" in Höhe von 1000 Euro, die Langzeitarbeitslose bekommen sollen, wenn sie einen sozialversicherungspflichtigen Job annehmen und mindestens ein Jahr lang durchhalten. Sie ist Teil der Bürgergeld -Reform und soll mehr Menschen in Arbeit bringen.