Bei der Verwendung westlicher Waffen stellen Logistik, Wartung und Ersatzteile ein großes Problem und viel Aufwand für die Ukraine dar: Für die Instandhaltung westlicher Technik werden Strukturen nicht in der Ukraine selbst, sondern in benachbarten NATO-Ländern aufgebaut. Die Wartung der von Deutschland gelieferten Panzerhaubitze 2000 etwa findet derzeit in Werkstätten des Herstellers KMW in Litauen statt. So lange fallen sie in der Ukraine aus.