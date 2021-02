Der Corona-Impfstoff von Astrazeneca steht in der Kritik: Er rufe mehr Nebenwirkungen hervor und sei weniger wirksam als andere Vakzine. Im Zusammenhang mit der niedrigeren Wirksamkeit gibt es Berichte über eine geringere Bereitschaft zur Impfung mit dem Präparat. So kritisierte die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann, dass am Wochenende bei einer "Sonderimpfung im medizinischen" Bereich 54 Prozent von 200 zur Impfung angemeldeten Personen nicht erschienen seien, ohne den Termin abzusagen.