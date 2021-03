Im März hatten Deutschland und andere Länder die Impfung mit dem Astrazeneca-Vakzin ausgesetzt, da mehrere Fälle von Sinusvenenthrombosen in zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung gemeldet wurden. Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA hatte daraufhin die Sicherheit des Impfstoffs bestätigt. Inzwischen sind neue Fälle bekannt: Im Kreis Euskirchen haben zwei Frauen Hirnvenenthrombosen erlitten, nachdem diese geimpft worden waren. Eine der Frauen starb. Insgesamt sind laut Paul-Ehrlich-Institut bislang 31 Fälle einer Sinusvenenthrombose nach einer Impfung mit Astrazeneca in Deutschland bekannt. In neun Fällen endete dies tödlich (Stand 29. März).