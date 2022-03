Wenige Tage nach Beginn des Krieges in der Ukraine kündigte die Bundesregierung eine Aufstockung der deutschen Rüstungsausgaben an. Jährlich sollen zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung investiert werden. Zusätzlich soll ein Sondervermögen über 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr im Grundgesetz verankert werden. Wenige Wochen später gibt es dafür nun Kritik, sowohl aus der Opposition als auch aus den Reihen der Koalitionspartner. 600 Prominente aus Politik, Kirche, Wissenschaft und Kultur wenden sich zudem in einem offenen Brief gegen die Rüstungsvorhaben der Regierung.