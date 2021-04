Die Infektionszahlen in Deutschland steigen. Das Coronavirus breitet sich weiter aus. Einen Grund dafür sehen Wissenschaftler in unserer Mobilität. Denn die ist wieder deutlich angestiegen. Heißt: mehr Menschen bewegen sich wieder von A nach B. Während im ersten Shutdown im März 2020 durchschnittlich 22,5 Millionen Bewegungen pro Tag verzeichnet wurden, sind es ein Jahr später durchschnittlich 70,8 Millionen Bewegungen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der HU Berlin auf Grundlage der Auswertung anonymer Mobilfunkdaten. Um Kontakte weiter zu reduzieren und so die Infektionszahlen zu senken, werden daher in einigen Städten und Landkreisen Ausgangssperren eingeführt. Hinsichtlich der Effizienz dieser Maßnahme gibt es aber noch kein einheitliches Bild: In Kommunen, in denen nächtliche Ausgangssperren eingeführt worden sind, sind zwar oftmals die Inzidenzen gesunken – ob dies auf die Ausgangssperre oder andere Maßnahmen zurückzuführen ist, ist schwer einzuschätzen.