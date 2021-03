Am Sonntag wird unter anderem in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt. Inmitten der Pandemie stimmen die rund 7,7 Millionen Wahlberechtigten über die Neubesetzung des Landtags in Stuttgart ab. Pandemiebedingt verläuft auch der Wahlkampf anders als sonst. Denn es gibt in diesem Jahr keine großen Veranstaltungen und das bedeutet: Wählerinnen und Wähler müssen digital überzeugt werden.