Live: Neue Drohung der Anti-Putin-Russen

Russen, die Ziele im eigenen Land angreifen und damit Putins Machtbasis destabilisieren - das ist wohl zuletzt in Belgorod in der Grenzregion zur Ukraine so passiert. Jedenfalls reklamieren die Milizen „Russischer Freiwilligenkorps“ und „Freiheit für Russland“ die Angriffe für sich und kündigen weitere an. Viele Mitglieder der Gruppen sollen Neonazis sein. Kiew bestreitet, an den Angriffen beteiligt zu sein – verkündet stattdessen heute den Beginn der lange angekündigten Offensive.