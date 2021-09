Live: BGH-Urteil zu Influencer-Postings

Wie verändert das Urteil die Arbeit der Influencer*innen? Was sind ihre Erfahrungen mit Werbekennzeichnungen? Und was ändert sich für Follower*innen und Konsument*innen? Darüber diskutiert ZDFheute live mit Michael Terhaag, Fachanwalt in IT-Recht. Außerdem mit dabei ist Influencerin Cathy Hummels.