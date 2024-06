In der demokratischen Partei werden Forderungen laut, Biden kurzfristig zu ersetzen . Mehrere Namen sind im Umlauf – darunter der von Kamala Harris, derzeit US-Vizepräsidentin. Formell entscheidet der Nominierungsparteitag im August, wen die Demokraten ins Rennen ums Präsidentenamt schicken. Die Delegierten werden jedoch in Vorwahlen bestimmt, in denen sie sich darauf festlegen, welchen der parteiinternen Bewerber sie auf dem Parteitag unterstützen werden.