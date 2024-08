Aktienkurse brechen ein: Was steckt hinter dem Börsenabsturz?

Der deutsche Aktienindex DAX brach zum dritten mal in Folge ein. Noch im Mai war er auf einem Rekordhoch. Auch die Wall Street in New York startete mit einem großen Minus. Dow Jones und Nasdaq fielen zum Handelsbeginn um 2,95 bzw. 5,92 Prozent. Besonders hart traf es aber die Märkte in Asien. Der japanische Aktienindex Nikkei verzeichnete mit 12,4 Prozent das größte Minus seit fast 40 Jahren.