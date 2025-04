Aktienkurse brechen ein : "Eine wilde Achterbahnfahrt"

07.04.2025 | 18:30 |

Solange Trump pokere, bleibe die Verunsicherung in Frankfurt groß, so ZDF-Börsenreporterin Haller. Auch die US-Amerikaner würden immer nervöser, so USA-Korrespondentin Albrecht.