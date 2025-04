Börsen-Sturz nach Trumps Zöllen: Was Anleger tun können

Börsen-Sturz: Was man jetzt über ETF und Co. wissen muss

Anleger machen sich Sorgen: Trumps Zölle lassen die Börse aktuell in Frankfurt abstürzen. Das trifft alle, die an der Börse investiert haben, zum Beispiel in ETFs oder Aktien.

Der wichtigste deutsche Aktienindex Dax brach am Morgen zeitweise um mehr als zehn Prozent ein. Europaweit gaben die Kurse nach, darunter in London und Paris. Auch in Asien zeigte sich Trumps Zollpolitik: Die Börsen in Shanghai, Hongkong und Tokio starteten massiv im Minus.

Trump verteidigt seine Handelspolitik und spricht von Medizin, die man nehmen müsse, um etwas in Ordnung zu bringen. Er spielt damit auf sein erklärtes Ziel an, mit den Zöllen angebliche Handelsdefizite auszugleichen und die USA als Produktionsstandort zu fördern. Doch auch dort wächst die Sorge vor steigenden Preisen und Inflation. Der US-Leitindex Dow Jones gab am Morgen um weitere 3,3 Prozent nach.

Verkaufen, abwarten oder erst recht investieren - wie sollten Anleger jetzt reagieren? Was will die EU tun, um den sinkenden Kursen entgegenzuwirken und einen Handelskrieg abzuwenden? Und wie reagiert Trump selbst auf die weltweiten Börsenabstürze? ZDFheute live spricht mit Finanzexperte Saidi Sulilatu von Finanztip. ZDF-Börsenkorrespondentin Valerie Haller berichtet aus Frankfurt und ZDF-Korrespondentin Nicola Albrecht über den Börsenstart in New York.

Wann beginnt ZDFheute live zum Börsen-Sturz?

ZDFheute live startet um 17.30 Uhr und wird danach auch hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit und stellen Sie Ihre Fragen in die Kommentarspalte oder schicken Sie eine E-Mail an zdfheute-live@zdf.de.

Trumps Zollpläne

Am vergangenen Mittwoch hat Trump die Anordnung zu seiner Zolloffensive unterschrieben. Seit Samstag gelten zehn Prozent US-Zölle auf alle Importe, mit wenigen Ausnahmen. Besonders stark von den Zöllen betroffen sind Länder, die aus Sicht der US-Regierung ein Handelsdefizit für die USA bedeuten. Ab Mittwoch sollen fast alle Importe aus der EU mit 20-prozentigen Zöllen belegt werden, für chinesische Importe gelten Zölle in Höhe von 34 Prozent.

Seit Trumps Zollankündigung erleben die Börsen weltweit eine Talfahrt. Die Wall Street verzeichnete den größten Kurseinbruch seit fünf Jahren, auch das deutsche Börsenbarometer Dax brach am Montag zeitweise um mehr als zehn Prozent ein.

Einige Länder haben bereits Gegenmaßnahmen zu den US-Zöllen angekündigt. So will China US-Waren ebenfalls mit 34 Prozent Gegenzöllen belegen. Bei einem Treffen in Luxemburg beraten die EU-Handelsminister heute über eine europäische Antwort auf die Zölle. Laut EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die EU den USA die gegenseitige Aufhebung aller Zölle vorgeschlagen.