Live: Sabotage zum Olympia-Start

Frankreichs Premierminister Attal spricht von "vorbereiteten und koordinierten Sabotageakten": Unbekannte haben kurz vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris das TGV-Schnellzugnetz angegriffen. An verschiedenen Orten wurden Glasfaser-Kabel in Brand gesetzt, die für die Sicherheit der Züge und die Weichenstellungen wichtig sind.