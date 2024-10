Wie gefährlich ist ihr Bündnis?

Im russischen Kasan empfängt Russlands Präsident Putin an drei Tagen zahlreiche Staats- und Regierungschefs zum sogenannten Brics-Gipfe l. Zum Brics-Bündnis gehören neben Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, seit Januar auch der Iran, Ägypten, Äthiopien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Am Donnerstag wird auch UN-Generalsekretär António Guterres in Kasan erwartet.