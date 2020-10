Die Infektionszahlen in Deutschland steigen stetig an und immer mehr Städte und Landkreise überschreiten die kritische Grenze von 50 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner im Sieben-Tage-Durchschnitt. Politiker und Wissenschaftler warnen vor einem unkontrollierten zweiten Ausbruch des Virus in Deutschland. Gleichzeitig wurde in der Vergangenheit viel Kritik an den uneinheitlichen Regeln im Umgang mit der Pandemie geübt.