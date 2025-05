Der designierte CSU-Innenminister Alexander Dobrindt will am Mittwoch, einen Tag nach seiner Vereidigung, verschärfte Kontrollen und strengere Zurückweisungen von Asylsuchenden an den deutschen Außengrenzen anordnen. Unterstützt wird er vom künftigen Kanzleramtschef Thorsten Frei von der CDU. Dieser sprach in der "Welt am Sonntag" von "intensiven Kontrollen in einer kurzen Zeitspanne, denn wir wollen dauerhaft weder die Freizügigkeit in der EU einschränken noch das Schengen-Abkommen außer Kraft setzen". Die Gewerkschaft der Polizei warnte in diesem Zusammenhang vor Personalproblemen.