Live: Finanzpaket von Union und SPD: Streit über Milliardenpläne

Schlagabtausch im Bundestag : In einer Sondersitzung wird über die Milliardenpläne von Union und SPD debattiert. Es geht um die Aufnahme neuer Schulden in Milliardenhöhe für Infrastruktur und Verteidigung, was nach den Plänen von Union und SPD auch eine Anpassung der Schuldenbremse erfordert. Dazu braucht es aber eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag, die es ohne die Stimmen anderer Parteien nicht gibt. Union und SPD setzen vor allem auf die Zustimmung der Grünen , die jedoch einen eigenen Gesetzentwurf einbringen und den Finanzplänen von Union und SPD in der aktuellen Form nicht zustimmen wollen.