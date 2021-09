Der FDP-Vorstand hat "Vorsondierungen" mit den Grünen über eine Regierungszusammenarbeit beschlossen. Laut Christian Lindner soll in ersten Gesprächen mit den Grünen geprüft werden, "ob es ein gemeinsames fortschrittliches Zentrum geben kann". Zwischen FDP und Grünen gebe es einerseits die größten inhaltlichen Unterschiede, andererseits hätten sich beide Parteien am stärksten gegen den Status Quo der großen Koalition gewandt, sagt Lindner. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz wertet das Wahlergebnis als klaren Regierungsauftrag für eine Ampel-Koalition. Er will mit Grünen und FDP eine "sozial-ökologisch-liberale Koalition" bilden. Doch auch Armin Laschet bekundet weiterhin Interesse am Kanzleramt und einer Jamaika-Regierung aus CDU/CSU, Grünen und FDP.