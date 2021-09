Der Wahlkampf für die Bundestagswahl am 26.09.2021 geht in die Schlussphase. Für eine letzte TV-Debatte treffen die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der Bundestagsparteien im ARD und ZDF aufeinander. Knappe Umfrage-Ergebnisse und diverse Koalitionsmöglichkeiten sorgen für ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Armin Laschet (CDU), Olaf Scholz (SPD), Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Alice Weidel (AfD), Christian Lindner (FDP), Janine Wissler (Die Linke) und Markus Söder (CSU) versuchen deshalb, die noch unentschlossenen Stimmen für sich zu gewinnen. Laut einer aktuellen Umfrage haben sich jedoch 74% der Wählerinnen und Wähler bereits entschieden, wo sie am Sonntag ihr Kreuz setzen.