Mit 37 Flügen hat die Bundeswehr mehr als 5.300 Menschen aus Afghanistan gerettet: Deutsche Staatsbürger, afghanische Ortskräfte sowie Bürger aus insgesamt 45 Nationen. Heute endet ihre Evakuierungsoperation. Am Abend landen die Einsatzkräfte in Wunstorf, Niedersachen und mit ihnen an Bord auch die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl (SPD), und Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), die die Soldaten bereits in Taschkent in Empfang genommen haben. Nach der Landung wird Kramp-Karrenbauer ein Statement abgeben, das ZDFheute live überträgt.