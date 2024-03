Wird Kiffen doch nicht legal?

Warum das Projekt auf der Kippe steht

Schon im Koalitionsvertrag hatte sich die Koalition aus SPD, FDP und Grünen darauf verständigt: "Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein." Der Bundestag hat grünes Licht gegeben.

Zum 1. April sollte das Gesetz in Kraft treten – auf der Zielgerade droht das Projekt aber jetzt im Bundesrat zu scheitern, am Widerstand vieler Innen- und Justizminister. Am 22. März steht das Cannabis-Gesetz auf der Tagesordnung der Länderkammer. CDU und CSU laufen seit langem Sturm.

Teilfreigabe von Cannabis

Die Mehrheit der Abgeordneten im Bundestag hatte dem Cannabis-Gesetz der Ampel-Regierung zugestimmt – das sind die Kernelemente: Der Besitz von bis zu 25 Gramm zum Eigenkonsum soll für Volljährige erlaubt sein. In der privaten Wohnung soll man bis zu 50 Gramm aufbewahren können. Angebaut werden dürfen dort gleichzeitig drei Pflanzen. Was darüber hinausgeht, muss vernichtet werden.

Geerntet werden darf nur zum Eigenkonsum, nicht zur Weitergabe. Von Juli an soll der gemeinschaftliche Anbau in Cannabis-Clubs ermöglicht werden, aus dem die Mitglieder begrenzte Mengen beziehen dürfen. Kiffen im öffentlichen Raum soll unter anderem in Schulen, Sportstätten und in Sichtweite davon verboten werden – in 100 Metern Luftlinie um den Eingangsbereich.