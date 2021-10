Überlastete Justiz, blühender Schwarzmarkt: In Deutschland wird regelmäßig darüber gestritten, Cannabis zu legalisieren. Mit einer Ampelregierung könnte es bald so weit sein. Welche Gründe gibt es für eine Legalisierung und welche Risiken birgt der Wirkstoff für Konsumenten? Laut Kinder- und Jugendpsychiater Rainer Thomasius sei regelmäßiger Cannabis-Konsum gerade bei Jugendlichen und Heranwachsenden sehr gefährlich. In der psychiatrischen Universitätsklinik Ulm habe sich die Zahl der stationären Behandlungsfälle wegen psychotischer Störungen durch den Konsum von Cannabis zwischen 2011 und 2019 verachtfacht. Richter Andreas Müller hält die Kriminalisierung von Konsumenten jedoch für unverhältnismäßig und sogar verfassungswidrig.