"Wann Bubatz legal?" – diese Frage schaffte es Ende 2021 in den Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung. Seitdem arbeiten Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (B‘90/Die Grünen) an einem Gesetzentwurf zur Cannabis-Legalisierung in Deutschland. Bereits im Oktober 2022 stellte Lauterbach erste Eckpunkte vor. Doch hinter den Plänen standen von an Anfang an Fragezeichen, vor allem wegen EU-rechtlicher Bedenken. So verbietet etwa das sogenannte "Schengener Durchführungsübereinkommen" die Ausfuhr von Betäubungsmitteln – dazu zählen auch Cannabis-Produkte.