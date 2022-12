Trotz der hohen Ansteckungszahlen und der Notsituation in vielen chinesischen Krankenhäusern vermeldete das Land am Mittwoch keinen einzigen neuen Todesfall in Verbindung mit dem Virus. Grund dafür könnten die neuen Kriterien sein, die bestimmen, wann jemand als Corona-Todesfall gezählt wird. Seit Dienstag gilt nur noch als Corona-Toter, wer durch Atemversagen gestorben ist. Damit weichen die neuen chinesischen Kriterien von der international geltenden Norm ab, die alle Todesfälle infolge einer Covid-19-Erkrankung zählt. Es sei schwer vorstellbar, dass Chinas Abweichen von dieser Norm "nicht politisch motiviert ist", sagte der Gesundheitsexperte Yanzhong Huang vom US-Council on Foreign Relations der Nachrichtenagentur AFP. Seit Beginn der Pandemie sollen in dem 1,4-Milliarden-Volk 5.241 Menschen durch das Coronavirus gestorben sein.