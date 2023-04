Das Verhältnis zwischen der EU und China ist angespannt. Einerseits sind beide wichtige Handelspartner füreinander - in politischen Fragen liegt man aktuell aber weit auseinander. Während die EU die Ukraine unterstützt, steht China an der Seite Russlands. Ist man also eher Gegner als Partner und was ist der Status Quo? Darüber wird heute in Brüssel beraten, beim Treffen der NATO-Außenminister. In Peking sprechen morgen außerdem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit Chinas Präsident Xi Jinping.