Bund und Länder beraten am Donnerstag erneut über die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Vizekanzler Olaf Scholz kommen am Mittag zu einer Besprechung mit den Regierungschefinnen und -chefs der Länder zusammen. Das Treffen wird per Videokonferenz stattfinden.