Live: Lauterbach und Stöhr zur Delta-Debatte

Nach zehnwöchigem Rückgang nimmt die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Europa wieder zu. In der vergangenen Woche seien die Fallzahlen um zehn Prozent gestiegen, sagt Hans Kluge, Regionaldirektor der WHO für Europa. Die Entwicklung wird insbesondere auf die Ausbreitung der hochansteckenden Virus-Variante Delta zurückgeführt. Auch in Deutschland nimmt die Mutation laut RKI zu.