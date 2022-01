Die größte Demonstration gab es am Samstag in Hamburg, wo sich nach Polizeiangaben rund 13.700 Menschen versammelten. Sie stand unter dem Motto "Das Maß ist voll. Hände weg von unseren Kindern." und sei laut Polizei größtenteils gewaltfrei verlaufen. In Frankfurt am Main demonstrierten laut Polizei 8.000 Menschen, in Magdeburg rund 5.000.