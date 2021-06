Live: Versagen bei der digitalen Bildung

Am heutigen ZDF-Thementag #KinderInDerPandemie dreht sich alles um die Jüngeren in der Corona-Krise. Ein wichtiges Thema: Schulen und die Digitalisierung. Für den digitalen Ausbau an Schulen stehen Milliarden bereit - doch bisher wurde nur ein Bruchteil des Geldes abgerufen. Warum? Wie steht es um die Digitalisierung an deutschen Schulen? Welche Lehren werden aus der Corona-Pandemie gezogen? Und: Wie sieht digitale Bildung in Zukunft aus?