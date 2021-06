Live: 45.000 Zuschauer trotz Delta-Variante

Weltweit verbreitet sich die Delta-Variante des Coronavirus. Sie macht bereits mehr als 95 Prozent der Corona-Neuinfektionen in Großbritannien aus und verbreitet sich auch in Deutschland. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts vom Mittwoch lag der Anteil der Delta-Variante an allen genauer untersuchten Corona-Infektionen in hierzulande in der Woche vom 7. bis 13. Juni bei 15,1 Prozent. Die Woche davor waren es noch acht Prozent. In bereits 16 Bundesländern sei die Variante nachgewiesen.