Live: Ist der Impf-Neid gerechtfertigt?

Neid auf Geimpfte - in dieser Situation eine natürliche Reaktion oder unangebracht? Und was hilft gegen Neidgefühle? Darüber sprechen wir bei ZDFheute live mit Alena Buyx vom Deutschen Ethikrat und Jens Lange vom Institut für Psychologie der Universität Hamburg. Er hat sich in seiner Forschung auf das Thema Neid spezialisiert.