Am 19. Juli feierten die Engländer den "Freedom Day“ - beinahe alle Corona-Maßnahmen wurden außer Kraft gesetzt. Die Infektionszahlen sind daraufhin zunächst gesunken, nun steigen sie jedoch wieder kontinuierlich an. Nach Angaben der Johns-Hopkins-University liegt die Inzidenz derzeit bei 298. 65 Prozent der Bürger in Großbritannien sind vollständig geimpft - also etwas mehr als in Deutschland, wo 63,1 Prozent vollständigen Schutz haben.