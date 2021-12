Immer mehr teils gewaltsame Corona-Proteste lässt die Sorge um weitere Radikalisierung wachsen. Am Wochenende war es in zahlreichen Städten erneut zu Ausschreitungen gekommen. Bei einem Aufzug von bis zu tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern im thürnigischen Greiz wurden Einsatzkräfte angegriffen. Ebenso in Gotha kam es zu Angriffen und Flaschenwürfen auf Sicherheitskräfte. Zwar muss von größtenteils friedlichen Corona-Demonstrationen ohne Ausschreitungen differenziert werden, wie in Hamburg am Wochenende, dennoch ist eine klare Tendenz zur Radikalisierung zu sehen.