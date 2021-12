Die Immunisierung gilt als einzige Möglichkeit, die Ausbreitung von Corona wirksam einzudämmen und den Dauer-Kreislauf an neuen Corona-Wellen und Einschränkungen zu durchbrechen. In Anbetracht der Omikron-Variante will die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine allgemeine Corona-Impfpflicht sogar für die gesamte EU prüfen. In Deutschland sind sich Bund und Länder bereits einig, dass es eine einrichtungsbezogene Impfpflicht geben soll, zum Beispiel für alle Menschen, die in einem Alters- oder Pflegeheim arbeiten. Ein solches Gesetz könnte den Bundestag laut Olaf Scholz frühestens Mitte Dezember passieren.