Ab 7. Juni soll in Deutschland die Priorisierung der Impfgruppen in Arztpraxen und Impfzentren entfallen - dann können sich alle Personen ab 16 Jahren impfen lassen. Nach Ansicht der Ständigen Impfkommission (STIKO) ist das noch zu früh. Denn: noch immer warten viele Bürgerinnen und Bürger der Prio-Gruppen auf einen Termin - ob im Impfzentrum oder bei Hausärzten. Letztere können den Ansturm auf ihre Praxen kaum bewältigen, seit hier die Priorisierung weggefallen ist. Gerne würden sie mehr Termine vergeben, mehr impfen. Aber: Es fehlt schlicht an Impfstoff. ZDFheute live spricht mit Armin Beck vom Deutschen Hausärzteverbands und der Landärztin Dr. Ulrike Koock über die Situation in den Praxen. Außerdem dabei: Lorenz Matzat von AlgorithmWatch über den Algorithmus hinter der Terminvergabe in den Impfzentren.