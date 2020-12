Live: Impfstart an Weihnachten?

Nächste Woche könnte der Impfstoff auch in der EU - und damit in Deutschland zugelassen werden. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA wird wohl am 21. Dezember darüber entscheiden. Laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) könnte noch vor dem Jahreswechsel mit dem Impfen begonnen werden, womöglich schon an Weihnachten. Wie laufen die Impfungen dann ab? Und wie lange wird es dauern, bis alle geimpft sind - und ein Ende der Pandemie in Sicht ist? Till Koch, der am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf zu Impfstoffen forscht, ordnet die Lage ein.