"Ich würde sagen, über Deutschland gemittelt wird es ab 4.000 Patienten wieder wirklich schwierig", so Karagiannidis im ZDF-Interview. Derzeit seien circa zehn Prozent der Intensivbetten in Deutschland noch frei, erklärte er. Auch Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), zeigt sich besorgt über die Lage auf den deutschen Intensivstationen. "Man muss lokal von einer Notlage sprechen", so Marx.