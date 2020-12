Noch nie sind an einem Tag so viele Menschen an und mit Corona gestorben. 590 Tote meldete das Robert-Koch-Institut. Auch die Zahl der Corona-Intensivpatient*innen hat einen Höchstwert erreicht. Und eine Trendwende ist nicht in Sicht. Vor allem in Hotspots mit besonders vielen Covid-19-Infizierten sind Kliniken am Limit. Wie ist die Lage in deutschen Krankenhäusern? Und können Corona-Patient*innen noch überall behandelt werden? Wir sprechen darüber mit Uwe Janssens, dem Präsidenten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.