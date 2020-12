Das Robert-Koch-Institut hat zum ersten Mal mehr als 1.000 Corona-Tote innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Auch ein Ende des Shutdowns ist nach der Einschätzung von Gesundheitsminister Jens Spahn erstmal nicht in Sicht. In der Zwischenzeit wurden die ersten Menschen in Deutschland bereits gegen das Coronavirus geimpft. In Großbritannien wurde neben dem Impfstoff von Biontech auch ein Vakzin der Firma AstraZeneca zugelassen. Jens Spahn erhofft sich eine zügige Zulassung dieses Impfstoffs sowie eines Produkts der US-Firma Moderna in der EU.