Mundschutz statt Kostüm, Abstand statt Engtanz: Wegen des Coronavirus fällt der Karneval in Deutschland weitestgehend aus. ZDFheute live blickt am Rosenmontag auf die Karnevalshochburgen in Deutschland und schaut, ob es corona-konforme Alternativen gab. Zu gast in der Sendung sind der Sänger der Kölner Partyband Cat Ballou, Oliver Niesen und die Komikerin Tahnee Schaffarczyk. Gemeinsam wird diskutiert: Was bleibt vom Karneval im Corona-Jahr 2021 und was bedeutet die Pandemie für die Branche?