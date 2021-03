Live: Was läuft falsch, Herr Kretschmer?

Kritik gibt es auch daran, dass die Politik zu stark an Inzidenzwerten festhalte. Bei breiter angelegten Tests seien die zusätzlich ermittelten Fälle in ein angemessenes Verhältnis zu setzen, fordern einige Bürgermeister in einem offenen Brief an den sächsischen Ministerpräsidenten. Was läuft falsch? Was muss sich ändern?