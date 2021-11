Wegen der immer bedrohlicheren Corona-Ausbreitung in Deutschland rücken zusätzliche Alltagsbeschränkungen in den Blick. Das Robert-Koch-Institut (RKI) rief alle Bürgerinnen und Bürger angesichts der steigenden Infektionszahlen zu weniger Kontakten auf und rät auch zu Einschränkungen besonders bei Großveranstaltungen. Die Gefährdung der Ungeimpften oder nicht vollständig Geimpften sei in Deutschland weiterhin "sehr hoch". Für vollständig Geimpfte sei sie moderat, aber ansteigend. In etlichen Landkreisen gebe es so viele Neuinfektionen, dass Kliniken und besonders Intensivstationen an der Kapazitätsgrenze seien. Dies werde ohne zusätzliche Maßnahmen überall eintreten.