Ministerpräsidenten Söder und Kretschmer warnen vor übereilten Öffnungsschritten. Es dürfe keinen "Öffnungsrausch" geben und keinen "Blindflug in die dritte Welle hinein", so Söder. Kretschmer betonte, dass "in dieser Zeit der steigenden Inzidenzwerte keine große Lockerung erfolgen kann".