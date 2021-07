Der Blick in andere Länder zeigt die verschiedenen Wege mit der Corona-Pandemie und der Delta-Variante umzugehen: England beendet am 19. Juli mit dem "Freedom Day" fast alle Corona-Maßnahmen - trotz 30.000 Neuinfektionen pro Tag. Abstandsregeln und Maskenpflicht fallen weg, Nachtclubs dürfen wieder öffnen - dass der Schritt möglich ist, sei den Bemühungen der Briten und dem Impfprogramm zu verdanken, so der britische Gesundheitsminister Sajid Javid.