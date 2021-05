Die Corona-Zahlen sinken - so sehr, dass in einigen Regionen Deutschlands die bundesweite Notbremse nicht mehr greift. Möglich machen es stabile Inzidenzen unter 100. Stattdessen gelten die Landesverordnungen - und die lassen wieder mehr Freizeitaktivitäten zu. Nach monatelangen Schließungen sind so in einigen Regionen Besuche der Außengastronomie oder touristische Übernachtungen in Hotels wieder möglich.