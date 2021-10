Unter dem Hashtag #DieMaskeBleibtAuf gibt es derzeit einen Streit um das Ende der Maskenpflicht an Schulen. Der Grund: Viele Bundesländer haben die Maskenpflicht an Schulen abgeschafft. Jetzt ziehen Bayern und Berlin nach. Berlin hebt die Maskenpflicht bis zur sechsten Klasse auf, Bayern ganz. Zahlreiche Eltern können die Entscheidung nicht nachvollziehen. So hat Julia A. Noack, Mutter aus Berlin, eine Petition gegen das Ende der Maskenpflicht gestartet und kritisiert: "Ohne Maske wird das eine Durchseuchung mit Ansage." Der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte fordert hingegen ein Ende der generellen Maskenpflicht an Schulen - es könne nicht sein, dass den Jüngsten das Maskentragen "weiterhin von der Gesellschaft zugemutet wird, um auf diejenigen Rücksicht zu nehmen, die sich einer Impfung verweigern".