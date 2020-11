Mit Hildburghausen in Thüringen hat zum ersten Mal eine Region in Deutschland mehr als 600 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche registriert. Trotzdem protestierten dort Hunderte gegen die Corona-Maßnahmen - ohne Anmeldung und größtenteils ohne Abstand und ohne Maske. Wie können die neuen Maßnahmen durchgesetzt werden? Das diskutiert ZDFheute live mit Korrespondentin Melanie Haack in Hildburghausen und dem Präsidenten des Deutschen Städtetags Burkhard Jung.