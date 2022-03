Wenn Bundestag und Bundesrat dem neuen Infektionsschutzgesetz zustimmen, fallen so gut wie alle bundesweiten Corona-Maßnahmen weg. Dann stünden die Länder in der Verantwortung die Pandemie zu bekämpfen. Entsprechend der Corona-Lage sollen sie dann die Maßnahmen lockern oder verschärfen können. Das neue Infektionsschutzgesetz sieht bis zum 2. April eine Übergangsphase vor, in der die Länder die derzeit geltenden Maßnahmen in Kraft lassen können. Diese Option nehmen die meisten Bundesländer in Anspruch, darunter Bayern, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern und Hessen.