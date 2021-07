Auch in vielen europäischen Ländern steigen die Zahlen wieder stark an. Die bei Deutschen beliebten Urlaubsländer Spanien und die Niederlande gelten als Hochinzidenzgebiete. Spanien meldete am Wochenende mehr als 25.000 Corona-Infektionen pro Tag, vor einem Monat waren es noch 3.400. Nun sinken die Zahlen wieder. Auch in den Niederlanden sinken die Neuinfektionen derzeit wieder, nachdem die Inzidenz im Juli den Höhepunkt von 415 erreicht hatte. England hatte im Juli fast alle Corona-Auflagen aufgehoben und den "Freedom Day" gefeiert. Nun meldet das Land den höchsten Tageswert an Corona-Toten seit März.